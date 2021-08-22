Süper Lig: Konyaspor: 2 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında çaprazdan ceza sahasına giren Çekiçi uzak köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada sol kanattan ceza alanına giren M'Poku rakibini çalımlayıp dar açıdan vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

63. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

66. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Tolga'nın şutu az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Serdar dk. 79), Amir, M'Poku (Rahmanovic dk. 67), Çekiçi (Oğulcan dk. 90+2 ?), Cikalleshi, Bytyqi (Adil dk. 90+2 ?)

Yedekler: Eray, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir: Volkan, Caiçara (Ahmed dk. 84 ?), Duarte, Ravil, Lucas Lima, Ndayishimiye (Berkay dk. 64), Tolga, Deniz (Ömer Ali dk. 64), Zulj, Aleksic (Visca dk. 64), Gulbrandsen (Muhammet Demir dk. 74)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Mahmut, Ponck, Emre, Atabey

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ndayishimiye (dk. 45+1) (Başakşehir), Çekiçi (dk. 51), Cikalleshi (dk. 87) (Konyaspor)

Sarı kart: Cikalleshi (Konyaspor)