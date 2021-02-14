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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Milosevic'in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada boş pozisyondaki Abdülkerim düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0


69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hasan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Leismann kafa vuruşunu yaptı ancak sekerek giden top kaleci Eray'da kaldı.


70. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası önündeki Cikalleshi'ye pasını verdi. Cikalleshi'nin şutunda kaleci Cenk son anda topu ayaklarıyla kurtardı.


76. dakikada Mesanovic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Sagal'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


80. dakikada Shengelia sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girerek arka direkte olan Sekidika'ya pasını çıkardı. Sekidika müsait pozisyonda fileleri havalandırmayı başardı. 2-0


87. dakikada Rodallega ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti ancak kaleci Eray uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Diomande (Adil dk. 88 ?), Sekidika (Rahmanovic dk. 87 ?), Milosevic (Daci dk. 88 ?), Musa (Oğuz Kağan dk. 70), Miya (Shengelia dk. 76), Cikalleshi


Yedekler: Erten, Bütüçi, Kravets, Barış, Eduok,


Teknik Direktör: İlhan Palut


Denizlispor: Cenk, Lopes (Özer dk. 59), Leismann, Mustafa, Sakıb (Ben Mohamed dk. 89 ?), Hasan (Bakalorz dk. 73), Sagal, Murawski, Kubilay (Mesanovic dk. 73), Ahmed Yasin (Dossevi dk. 59), Rodallega


Yedekler: Pantilimon, Muhammet, Diskerud, Eren, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Abdülkerim (dk. 52), Sekidika (dk. 80) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Lopes, Rodallega (Denizlispor), Guilherme, Oğuz Kağan, Adil (Konyaspor)

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