Süper Lig: Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Denizlispor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Milosevic'in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada boş pozisyondaki Abdülkerim düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hasan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Leismann kafa vuruşunu yaptı ancak sekerek giden top kaleci Eray'da kaldı.

70. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Sekidika ceza sahası önündeki Cikalleshi'ye pasını verdi. Cikalleshi'nin şutunda kaleci Cenk son anda topu ayaklarıyla kurtardı.

76. dakikada Mesanovic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Sagal'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Shengelia sağdan taşıdığı topla ceza sahasına girerek arka direkte olan Sekidika'ya pasını çıkardı. Sekidika müsait pozisyonda fileleri havalandırmayı başardı. 2-0

87. dakikada Rodallega ceza sahasının hemen önünden şutunu çekti ancak kaleci Eray uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Diomande (Adil dk. 88 ?), Sekidika (Rahmanovic dk. 87 ?), Milosevic (Daci dk. 88 ?), Musa (Oğuz Kağan dk. 70), Miya (Shengelia dk. 76), Cikalleshi

Yedekler: Erten, Bütüçi, Kravets, Barış, Eduok,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Denizlispor: Cenk, Lopes (Özer dk. 59), Leismann, Mustafa, Sakıb (Ben Mohamed dk. 89 ?), Hasan (Bakalorz dk. 73), Sagal, Murawski, Kubilay (Mesanovic dk. 73), Ahmed Yasin (Dossevi dk. 59), Rodallega

Yedekler: Pantilimon, Muhammet, Diskerud, Eren, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Abdülkerim (dk. 52), Sekidika (dk. 80) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Lopes, Rodallega (Denizlispor), Guilherme, Oğuz Kağan, Adil (Konyaspor)