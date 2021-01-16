Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. Haftasında Konyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Müsabaka Göztepe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Amir önünde kalan topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
55. dakikada Bytyqi'nin soldan kullandığı kornerde Cikalleshi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2
58. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil çizgiye indi ve boş pozisyonda olan Zulj'a pasını çıkardı. Zulj'un vuruşunda top ağlara gitti. 1-3
62. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Amir ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı ve farkı tekrar bire indirdi. 2-3
86. dakikada Amir ceza sahası önünden kaleyi gördü ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş,Kemal Yılmaz
Konyaspor: Sehic, Skubic, Anicic (Musa dk. 60), Abdülkerim, Ömer Ali, Jevtovic, Diomande (Bytyqi dk. 46), Shengelia (Milosevic dk. 46), Amir, Cikalleshi, Kravets
Yedekler: Eray, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Mihojevic, Berkan, Zulj (Napoleoni dk. 84 ?), Nwobodo, Soner (Kubilay dk. 84 ?), Halil (Kerim dk. 90+2 ?), Tripic (Atınç dk. 77), Ndiaye (Ideye dk. 90+2 ?)
Yedekler: Megyeri, Yalçın, Batuhan, Burak, Beykan
Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz
Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30, 58) (Göztepe), Cikalleshi (dk. 55), Amir (dk. 62) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: İrfan Can (Göztepe), Ömer Ali, Abdülkerim (Konyaspor)