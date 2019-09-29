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Süper Lig: Konyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında Shengelia'nın verdiği pasla topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.


82. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Amir'in, ceza sahası dışından vurduğu sert şut üstten dışarı çıktı.


83. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası içine yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.


90+4. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Skubic ile Bilal'in girdiği ikili mücadele sonrasında elle oynama gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.


90+4. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lung'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci


Konyaspor: Serkan, Ali Turan (Amir dk. 77), Anicic, Skubic, Alper (Mücahit Can Akçay dk. 81 ?), Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic (Miya dk. 45)


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour (Ziya dk. 64), Poulain, Yasir (Atila dk. 74), Lopes, Mensah, Rienstra, Henrique, Bilal, Umut, Adebayor (Djedje dk. 45)


Yedekler: Hakan, İsmail, Mert, Nurettin, Ntep, Adryan, Emre


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.) (Kayserispor) Milosevic (dk. 45), Jevtovic (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Alper, Skubic, Anicic, Ömer Ali (Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung (İ.M.Kayserispor),


Kırmızı kartlar: Mensah (dk. 90+4), Henrique (dk. 90+4) (Kayserispor)

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