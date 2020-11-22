Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Alper'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Skubic'in vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-1
66. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Kravets kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ramazan'da kaldı.
89. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasta yükselen Musa kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
90+5. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kravets vuruşunu yaptı fakat kaleci Ramazan gole izin vermedi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper (Hurtado dk. 75), Cikalleshi (Ahmet Çalık dk 90+1 ?), Milosevic (Musa dk. 75), Miya (Amir dk. 46), Kravets
Yedekler: Ozan, Uğur, Oğuz Kağan, Ali, Abdulsamet, Ahmet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet (Koomson dk. 54), Sadiku, Brecka, Hadadi, Hadergjonaj, Varga, Aytaç, Tırpan, Anıl (Yasin dk. 71), Carius
Yedekler: Erdem, Mehmet Enes, Mehmet Feyzi, Berat,
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Aytaç (dk. 17) (Kasımpaşa), Skubic (dk. 47), Musa (dk. 89) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Jevtovic, Adil, Kravets (Konyaspor), Hadadi, Brecka, Aytaç (Kasımpaşa)