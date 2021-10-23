Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
8. dakikada ara pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin arka direğe çevirdiği topu kale önünde boş pozisyondaki Serdar kafayla ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah'ın ceza alanı içi sağ çaprazından kale önüne çevirdiği topa Gavranovic dokundu ama kaleci Sehic ayaklarıyla golü önledi.
28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.
45. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Ahmed Hassan, Çekiçi
Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Soner, Cikalleshi, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Uzodimma, Emrah, Mensah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Cenk, Cardoso, Mustafa, Gökhan, Emre, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)