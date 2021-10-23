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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.


8. dakikada ara pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin arka direğe çevirdiği topu kale önünde boş pozisyondaki Serdar kafayla ağlara gönderdi. 1-0


21. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Emrah'ın ceza alanı içi sağ çaprazından kale önüne çevirdiği topa Gavranovic dokundu ama kaleci Sehic ayaklarıyla golü önledi.


28. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ahmed Hassan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak direkten tekrar oyun alanına döndü.


45. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Ahmed Hassan, Çekiçi


Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Soner, Cikalleshi, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak


Teknik Direktör: İlhan Palut


Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Uzodimma, Emrah, Mensah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Cenk, Cardoso, Mustafa, Gökhan, Emre, Mane, İlhan, Ramazan, Eray, Campanharo


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)

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