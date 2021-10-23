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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yasir'in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.


75. dakikada Onur'un sağ kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önündeki Gökhan topa dokunamadı.


78. dakikada topla kat eden Mensah'ın ceza sahası önünden sert vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.


81. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan ortada savunmadan seken top Soner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmadan döndü.


90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Michalak derin bir pasla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar (Michalak dk. 73), Oğulcan (Soner dk. 80 ?), Hadziahmetovic (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi (Barış dk. 90+3 ?), Ahmed Hassan, Çekiçi (Rahmanovic dk. 80 ?)


Yedekler: Erten, Anicic, Cikalleshi, Alper, Ahmet Karademir


Teknik Direktör: İlhan Palut


Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Yasir (Cardoso dk. 84 ?), Attamah (Mustafa dk. 88 ?), Uzodimma (Campanharo dk. 46), Emrah, Mensah, Thiam (Gökhan dk. 74), Gavranovic (İlhan dk. 74)


Yedekler: Cenk, Emre, Mane, Ramazan, Eray


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Serdar (dk. 8), Hadziahmetovic (dk. 45) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Kolovetsios, Hosseini, Mensah (Kayserispor), Ahmet Çalık, Oğulcan (Konyaspor)

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