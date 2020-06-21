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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Anicic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.


70. dakikada Alper'in pasıyla kale önünde topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.


90+1. dakikada Djarlek'in kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-2


90+2. dakikada ceza sahasına giren Jonsson'un vuruşunu kaleci Samassa ayaklarıyla kurtardı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan


Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Guilherme (Alper dk. 43), Shengelia (Jevtovic dk. 61), Hadziahmetovic, Jonsson, Ömer Ali (Thuram dk. 83), Milosevic (Daci dk. 83 ?), Bajic


Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Miya


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sivasspor: Samassa, Goiano (Camara dk. 89 ?), Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih (Djerlek dk. 58), Claudemir, Ziya (Barış dk. 73), Yasin (Skuletic dk. 72), Erdoğan (Fernando dk. 46), Kone


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Cofi, Yatabare


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Skubic (dk. 37), Milosevic (dk. 44) (Konyaspor), Kone (dk.30), Skuletic (90+1) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Shengelia, Skubic, Selim (Konyaspor), Kone (Sivasspor)

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