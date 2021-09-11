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Süper Lig: Konyaspor: 3 - Altay: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Altay'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


60. dakikada Pinares'in ceza yayı üzerinden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.


70. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Lis son anda çelmeyi başardı.


76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortada Ahmed Hassan dokundu fakat top az farkla yandan dışarıya gitti.


83. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direkte Ahmed Hassan'ın kafayla indirdiği topu kale önündeki Rahmanovic ağlarla buluşturdu. 3-0


90+2. dakikada Pinares'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Rayan kafayla topu filelere gönderdi. 3-1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen


Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 87 ?), Amir, Çekiçi (Rahmanovic dk. 62), Serdar (Michalak dk. 62), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 70), Bytyqi (Barış dk. 87 ?)


Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Alper, Ahmet Karademir


Teknik Direktör: İlhan Palut


Altay: Lis, Cebrail, İbrahim (Eren dk. 46), Murat, Naderi, Poko, Thiam, Kappel (Björkander dk. 46), Pinares, Rodriguez (Rayan dk. 46), Bamba (Paixao dk. 76)


Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Tolga, Thaciano, Kazımcan


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Soner (dk. 7), Abdülkerim (dk. 20), Rahmanovic (dk. 83) (Konyaspor), Rayan (90+2) (Altay)


Sarı kartlar: Poko, Pinares (Altay), Amir, Bytyqi, Rahmanovic (Konyaspor)

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