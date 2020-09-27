Süper Lig: Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig 3.
hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Shengelia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kravets'in vuruşu az farkla dışarı gitti.
64. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Milosevic pasıyla ceza sahası sol tarafında Kravets'i topla buluşturdu. Kravets açısı dar olmasına karşın topu ağlarla buluşturdu. 2-0
70. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Aboubakar'ın şutunu kaleci Sehic parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
78. dakikada Vida'nın hatasında ceza yayında topla buluşan Kravets'in pasında Shengelia meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
83. dakikada Vida'nın ceza sahasında Miya'ya yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kravets, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0
90+1. dakikada Gökhan Töre sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, vuruşu ise uzak köşeden ağlarla buluştu. 4-1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir (Adil dk. 87 ?), Shengelia (Musa dk. 87 ?), Milosevic (Miya dk. 67), Ömer Ali (Oğuz Kaan dk. 87 ?), Cikalleshi (Kravets dk. 50)
Yedekler: Mücahit, Oğuz Kaan, Savaş, Eduok, Şener, Erdon
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Mensah, Dorukhan (Oğuzhan dk. 79), Atakan (Aboubakar dk. 46), Ljajic (Larin dk. 68), Boyd (Hasic dk 79), Güven (Gökhan dk. 61)
Yedekler: Utku, Montero, Erdoğan, Rıdvan, Kayra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Shengelia (dk. 29 ve 78), Kravets (dk. 64 ve 83 pen.) (Konyaspor), Gökhan (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Jevtovic, Cikalleshi, Shengelia, Miya (Konyaspor), Necip, Dorukhan, N'Sakala, Vida (Beşiktaş)