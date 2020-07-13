Süper Lig: Konyaspor: 4 - M.Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 4-3 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada orta sahadan Faruk Miya'nın getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Ömer Ali'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
62. dakikada Demba Ba'nın orta şut karışımıyla gönderdiği topa takım arkadaşları yetişemeyince Konyaspor kalecisi Ertuğrul müdahale ederek topun sahibi oldu.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Edin Visca'nın son çizgiye yaklaşırken verdiği pasla kale önünde Demba Ba topla buluşarak golünü kaydetti. 3-2
75. dakikada ceza sahası içinde Demba Ba'nın dönerek vurduğu top Konyaspor savunmasına çarparak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
77. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Caiçara'nın ceza sahası içine gönderdiği pasla Eljero Elia müsait pozisyonda topu ağlara göndererek takımının beraberlik golünü attı. 3-3
85. dakikada Jonsson'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Skubic sağ kanatta gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 4-3
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
İH.Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan Fındıklı (Jevtovic dk. 73), Jonsson, Milosevic (Thuram dk. 79), Hadziahmetovic, Faruk Miya (Selim Ay dk. 74), Ömer Ali
Yedekler: Mücahit, Ferhat, Guilherme, Ali Turan, Shengelia, Bajic, Erdon Daci
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
M.Başakşehir: Mert, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Epureanu (Berkay Özcan dk. 59), Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Robinho dk. 70) , Edin Visca, Aleksic (Eljero Elia dk. 46), Demba Ba, Enzo Crivelli (Mahmut Tekdemir dk. 89 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos, Aziz Behich, Gökhan İnler, Fredrik
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Edin Visca (dk. 3), Demba Ba (dk. 70), Eljero Elia (dk. 77) (Başakşehir), Faruk Miya (dk. 20 ve dk. 46), Ömer Ali (dk. 27), Skubic (dk. 85) (Konyaspor)
Sarı Kart: Faruk Miya, Uğur Demirok, Milosevic, Ali Turan (Konyaspor), Edin Visca, Aleksic, Epureanu (Başakşehir)