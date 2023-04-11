Şüphe üzerine durdurulan aracın koltuğuna gizlenmiş eroin ele geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 1 kilo 876 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Antalya yolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada koltuğun altına gizlenmiş paketler halinde 1 kilo 876 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü C.R. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.