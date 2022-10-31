Şüphe üzerine durdurulan aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş bin 677 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Seydişehir'in Madenli Mahallesi Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, araç stepnesine zulalanmış şekilde 6 paket halinde toplam ağırlığı bin 677 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan O.A. ve C.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.