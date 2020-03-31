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Şüphe üzerine durdurulan araçta silah bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan jandarma ekipleri koltuğa gizlenmiş halde tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan jandarma ekipleri koltuğa gizlenmiş halde tabanca ve şarjör ele geçirdi.


Edinen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Beyşehir Hüyük ilçe yolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan jandarma ekipleri, koltuk içerisine gizlenmiş halde 4 adet tabanca ve 4 adet şarjör buldu. Araçta ele geçirilen tabanca ve şarjörlere ekipler tarafından el konulurken, araç sürücüsü Y.O. ve Y.E. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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