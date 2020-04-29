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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu ve bonk ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurularak üst araması yapılan şüpheli şahıslardan birinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan "bonk" diye tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurularak üst araması yapılan şüpheli şahıslardan birinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanmaya yarayan "bonk" diye tabir edilen cam aparat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim, Yarenler Mahallesi Mumcu Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği 2 şahısta üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında, şahıslardan R.K.'nin (33) üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmaya yarayan ve "bonk" diye tabir edilen cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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