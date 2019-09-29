Sürdürebilir Temiz Okul Projesi (STOP) hayata geçti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, çevre bilincini arttırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak için hayata geçirilen projelere destek vermeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında “Geleceğini Kirletme” sloganıyla hayata geçirilen “STOP” Sürdürülebilir Temiz Okul Projesinin tanıtımı Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Proje ile öğrencilere çöp toplatmak değil çöp atmamayı öğretmek hedefleniyor. Yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle çevre bilinci oluşması sağlanacak. Programda “STOP” Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi hakkında sunum yapıldı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu'daki okullarda hayat bulan SEDEP ve Proje Destek Programı ortak projesi olan "Sürdürebilir Temiz Okul Projesi (STOP)" hakkında bilgi verdi. Kayacılar, "STOP ile okullarımızdan başlayarak çevreye duyarlı bir insan olma bilincini yayacağız.'Geleceğini Kirletme' sloganı ile yürürlüğe giren ve 2019 yılı içerisinde pilot olarak; 1 okul öncesi, 13 ilkokul, 8 ortaokul ve 4 lise olmak üzere toplam 26 okulumuzda uygulanan bu proje 28 bin 445 öğrenci, bin 533 öğretmen ve öğretici ile 56 bin 890 öğrenci velisine hitap ederek büyük bir kitleye hizmet etmektedir. Bu projenin etkili iletişim ile daha fazla kişiye ulaşacağını öngörüyoruz" dedi. Projenin amacına değinen Kayacılar, "Projenin amacı kısa vadede okullarda geri dönüşümü sağlamak, uzun vadede ise daha az tüketmek, değerlendirmek, dönüştürmek ve yeniden kullanmak felsefesi ile öğrencilerin atık oluşumunu engelleyerek çevreye duyarlı bir bireyler yetiştirmektir" dedi.

Sıfır Atık Projesi faaliyetlerine değinen Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik de, "2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak başlattığımız Sıfır Atık Projesinin bir parçasıdır STOP. İsrafı önlemek, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü desteklemek açısından bu projemiz önemlidir. İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Konya'da Selçuklu eğitimde örnektir"

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, "Eğitim sadece dört duvar arasında dersler ile değil çevresi, sosyal hayatı, kültürel ve sportif faaliyetleri ile çalışan bir eğitimdir. Bu konuda Türkiye'de Konya, Konya'da Selçuklu bir örnektir. Geleceğimiz ve ülkemiz için çevreye duyarlı, bilinçli nesiller yetiştirmek adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de bu projeye destek veriyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Örnek projenin ilçemizde de uygulamasını başlattık"

Çevre bilincinin topyekun oluşturulması gerektiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çevre ve temizlik ile ilgili olan bu projemizin burada bulunan öğrencilerimizin sorulara verdikleri cevaplardan başarıya ulaştığını ve gereken duyarlılığın oluştuğunu görüyorum. Burada bulunan çocuklarımız ne kadar duyarlıysa bütün okullarımızdaki çocuklarımızın da aynı duyarlılığa sahipler. Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı ile toplumumuzla, çevreyle, gençlerimizle, eğitimle ilgili bize katkı sunacak projelere destek veriyoruz. Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi de bu projelerden bir tanesi. Proje olarak oldukça hoşumuza gitti biz de belediyemizde Sürdürülebilir Temiz Ortam Projesi (STOP) olarak belediyemizce uygulamasını başlattık. Tabi burada SEDEP ve yürütme kurulunda görevi olan hocalarımızın katkıları da büyük. İnşallah okullarımızda olduğu gibi ilçemizde de bütün sokaklarımız, yollarımız, caddelerimiz, mahalle ve parklarımız temiz olsun hiç kimse hiçbir şekilde atıklarını dışarı atmasın. Bu proje okullarda olduğu gibi ilçemizde de en iyi şekilde hayat bulur. Böylece de bütün ilçe sakinlerimiz sağlıklı, temiz bir ortamda hem çocuklarını yetiştirir hem de hemşehrilerimiz günlük yaşantılarına daha sağlıklı bir şekilde devam eder. Belediye olarak temizliğe çok önemli bir bütçe ayırıyoruz temizlemek için elbette ki ayıracağız ama esas olan kirletmemek, çevreye saygılı olmak ve temiz çevre bilincini hep birlikte oluşturmak. Bu anlamda böyle projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projede emeği geçen değerli hocalarımıza, okul yöneticilerimize ve en önemlisi bu projeye gönül veren öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğine vurgu yapan Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da," Esas olan çevreyi temizlemek değil, çevreyi kirletmemek, temiz tutmaktır. Unutulmamalıdır ki bizler çevrenin sahibi değil, emanetçileriyiz. Bizden öncekiler bunu nasıl bize emanet ettilerse bizler de bizlerden sonrakilere bu emaneti teslim edeceğiz. Güzel ahlakın bir gereği ve bu projenin de bir çıktısı olarak etrafımızı, evimizi temiz tutarak bu düsturun da bir unsurunu göstermiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergiyi gezdi ve programa katılan öğrencilere bez torba hediye edildi.

Programa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'nın yanı sıra çeşitli okullardan gelen eğitimciler ve öğrenciler katıldı.