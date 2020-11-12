Süt banyosu olayına karışanların avukatı Ahmet Kaya: "Müvekkillerim bu durumdan pişman"

Konya'da süt banyosu olayının ardından tutuklanan ve sonrasında itiraz üzerine serbest bırakılan 2 kişinin avukatı Ahmet Kaya, müvekkillerinin süt toplama merkezinde çektikleri videodan dolayı pişman olduklarını ve görüntülerdeki beyaz maddenin sıcak su, dezenfektan ve süt atığı olduğunun iş yeri güvenlik kameralarından tespit edildiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin 5 Kasım tarihinde sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı. Araştırmaların ardından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alındı. İfadelerinde görüntülerin iki hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. İfadelerinde tankın içindeki maddenin süt değil dezenfektan olduğunu belirten ve savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. tutuklandı. Emre S. ve Uğur T., avukatlarının itirazı üzerine dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Kullanılan malzeme yüzde 90 oranında sıcak su"

Emre S. ve Uğur T.'nin avukatı Ahmet Kaya yaptığı açıklamada, olayın 6 Kasım 2020'de medyaya düştüğünü söyledi. Olayın yaşandığı tarihin 30 Ekim 2020 olduğunu aktaran Ahmet Kaya, “Medyaya yansımasından bir hafta önce olmuş. Saat 20.00 sıralarında işlerini bitiren müvekkillerim Emre S. ve Uğur T. şaka amaçlı kendi aralarında süt banyosu diye medya tarafından yansıtılan bir eylem gerçekleştirmişlerdir. Burada kullandıkları malzeme yüzde 90 oranında sıcak su. Kalanı da dezenfektan malzemesidir. Bu yaptıkları eylem tabii ki de tasvip edilemez. Kendileri de bu durumdan pişmanlar, özellikle çalıştıkları süt toplama merkezinde yaptıklarından dolayı" dedi.

"Halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durum da söz konusu değildir"

Ceza kanunu anlamında müvekkillere isnat edilen suçların karşılığı bir eylemin olmadığını vurgulayan Avukat Ahmet Kaya, "Cumhuriyet Savcılığı değiştirilmiş veya bozulmuş gıda maddesi ticaretinden dolayı bir suçlamayla müvekkilleri ceza hakimliğine tutuklamaya sevk etmiştir. Müvekkillerinin eylemlerinin böyle bir ceza maddesinde karşılığı yoktur. Onun dışında halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durum da söz konusu değildir. Bu eylemlerinden dolayı herhangi bir şekilde halktan ya da herhangi bir canlının zarar görme durumu da söz konusu değildir. Müvekkiller böyle bir kaydı iş yerinde bu şekilde çekmelerinden dolayı pişmanlar" dedi.

“Müvekkiller yanlış yaptıklarının farkındalar”

Müvekkillerinin ilk gözaltına alındıkları zaman Uğur T. ile yaptıkları görüşmede Emre S.'nin çalışmasında bir yanlış olduğunu ve bu yüzden şaka amaçlı ceza verildiğini söylediğini ifade eden Ahmet Kaya, “Sütün kesinlikle kullanılmadığı, zaten sosyal medyaya yoğun olarak servis edilen görüntülerde sıvının akışkanlığının bunun süt olmadığını gösteriyor. Müvekkiller yanlış yaptıklarının farkındalar ama kesinlikle bir suç işleme ve halk sağlığına zarar verme amaçları da yoktur. Ceza kanununda çok karşılığı olmayan bir durum var. Bu eylemlerinden dolayı da pişmandırlar” ifadelerini kullandı.

“İş yeri kameralarında eylemden sonra teknedeki sıvının tahliye edildiği apaçık ortada"

Sosyal medya ve ulusal basında görüntülerin yayınlanmasından sonra müvekkillerinin tutuklanmalarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunduklarını belirten Kaya, “İş yeri kamera görüntülerinin istenerek kayıtlardaki görüntüler doğrultusunda olayın açıklığa kavuşması amaçlanmıştır. Bu görüntülerde teknenin içerisine su, dezenfektan ve az miktarda süt görüntüsü olması için süt atığı atıldığı görünmektedir. Daha sonra iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarında eylemin gerçekleşmesinden sonra tamamının tahliye edildiği de apaçık görünmektedir. Ancak medya, yansıyan görüntülerden hareketle müvekkillere bir linç girişimi sergiledi. Ceza kanununda karşılığı olmayan bir suçlamayla müvekkiller karşı karşıya kalmıştır” şeklinde konuştu.

Uğur T.'nin süt toplama merkezinde daha eski bir çalışan olduğunu söyleyen Ahmet Kaya, üst alt ilişkisi olarak değil şakalaşma maksadıyla videonun çekildiğini vurguladı.

“Süt toplama merkezinde yapılmamış olsa gülüp geçilecek bir durum olabilir”

İddiaların kesinlikle kabul edilemeyeceğini anlatan Ahmet Kaya, “İş yeri yetkililerinin bu şekilde beyanatlarını temellendirecek herhangi bir durum da söz konusu değildir. Yine üstüne basa basa söylüyorum; bu kişilerin yaptıkları eylemlerde halka zarar verici herhangi bir durum söz konusu değildir. Ticari itibarlarının bu şekilde geniş olarak medyaya yansımasından dolayı zararları olabilir. Ancak halk sağlığına yönelik ceza kanununda suç anlamında bir durum yok. Bu şekilde hareket etmeleri durumu da söz konusu değil. Yani müvekkillerim bir yerden para alıp haksız kazanç elde ederek böyle bir durumun içine girme durumları yok. Tamamen medyaya yansımamış olsa ya da süt toplama merkezinde yapılmamış olsa gülüp geçilecek bir durum olabilir. Zaten yapılma amacı da bu kendi aralarında yaptıkları bir şaka” diye konuştu.

“Dışarıdan para alarak itibar düşürme söz konusu değil”

Müvekkillerinin pişmanlıklarını dile getirdiklerini aktaran Ahmet Kaya, “Öngörülemeyen, kendi aralarında gülecekleri bir durum. Zaten Uğur T.'nin kendi beyanından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; görüntüleri TikTok'ta yayınlamadığını söylüyor. Kendi aralarında iş yeri arkadaşları içerisinde Whatsapp grubu içerisinde yayınladığını söylüyor. O beyanına binaen böyle bir yayında bunu yapan kişi kendi iş arkadaşlarıyla paylaşırsa, özellikle dediğiniz gibi dışardan para alarak itibar düşürme olayının da olmaması gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu değil” dedi.