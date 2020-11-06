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Süt kazanında banyo keyfi yapanlar tutuklandı

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. İşyeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alındı. İfadelerinde görüntülerin iki hafta önce kayda alındığını ve kazandaki sıvının deterjan olduğunu savunan işçiler, polis merkezindeki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkan Emre S. ve Uğur T. tutuklandı.

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