Tabela arkasındaki boşluğa düşen yavru kedi kurtarıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir eczanenin tabelası ile duvar arasındaki boşluğa düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ereğli ilçesi Alpaslan Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi Ulu Cami karşısında bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczanenin reklam tabelası ile duvar arasındaki boşluğa üst kısmından düşen yavru kedi mahsur kaldı. Camide sabah namazını kılan ve iş yerine gitmekte olan bir vatandaş yavru kedinin sesini fark etmesiyle, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, eczane sahibi ve itfaiye ekiplerinin çağrılması ile yavru kediyi kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekipler tarafından yavru kedi sıkıştığı yerden parke taşı sökülerek yapılan titiz bir çalışma sonrasında başarıyla kurtarıldı.