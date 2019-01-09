Taekwondo Federasyonu Başkanı Şahin'den Başkan Pekyatırmacı'ya ziyaret

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Ersöz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Konya'da düzenlenecek olan Gençler ve Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. 15-25 Ocak tarihleri arasında Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde Uluslararası Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasına yaklaşık 3 bin sporcu katılacak.

Ziyarette konuşan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya destekleri için teşekkür etti. Şahin, “15-25 Ocak tarihleri arasında Selçuklu Belediyemizin ev sahipliğinde yaklaşık 3 bin sporcumuz Konya'da madalya mücadelesi verecek. Bu organizasyonda bizlere büyük destek verecek olan Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genç sporcularımıza destek olmaktan dolayı çok mutluyuz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu tür organizasyonlarda genç sporcu kardeşlerimize destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisine sahip olmanın gururunu her zaman yaşıyoruz. Bin 200 lisanslı sporcuya sahip olduğumuz taekwondo branşı, Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün en çok başarı elde ettiği branşlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Konya'da düzenlenecek olan şampiyonada sporcularımızdan beklentilerimiz yüksek. Öncelikle kulübümüz sporcuları olmak üzere şampiyonaya katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.