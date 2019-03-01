Tahir Akan: "İsveç'te İslamafobinin tırmanışını hissettik maalesef"

Kululu İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, İsveç'te son zamanlarda İslamafobinin tırmanışını hissettiklerini söyledi.

Kululu İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, ziyaret için geldiği Konya'nın Kulu ilçesinde son zamanlarda İsveç'te tırmanışa geçin İslamafobi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Federasyon başkanlığında 10. yılını tamamlayacağını anımsatan Tahir Akan, Avrupa'daki İslamafobinin artmasının herkesi rahatsız ettiğini ifade etti.

İslamafobinin İsveç'te tırmanışa geçtiğini hissettiklerini kaydeden Tahir Akan, "Geçen hafta İsveç'in Piskoposu olan Eva hanımı ziyaret ettiğimizde birlikte bazı değerlendirmelerde bulunduk. Bunda en büyük faktörün medyanın olduğunu, halkımızın bu konuda daha bilinçlenmesi daha birbirlerine dini anlamda, kültürel anlamda saygı duyulması gerektiğini birlikte paylaştık" dedi.

Bazı tavsiyelerde bulunan Tahir Akan, "Benim burada sizlerle paylaşmak istediğim ve faydalı gördüğüm bir konu kim olursa olsun, Müslüman olsun Gayrimüslim olsun, iş arkadaşımız olsun yolda, caddede, sokakta kimi görürsek, merhaba ve selamı ihmal etmeyelim. Hal hatır soralım. Muhabbet edelim. Aramızdaki hoşgörü ve saygıyı artıracak davranışlarda bulunalım" diye konuştu.