Takla atarak hurdaya dönen otomobilden aynı aileden 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir Antalya Çevre Yolu Bozkır yolu kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık K., idaresindeki 44 ABM 608 plakalı Wolkswagen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra diğer aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Tarık K., ile aynı aileden Solmaz K., İrem Tuğba K., Elif Hira K., Gizem Nisa K., yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.