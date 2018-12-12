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Taksici esnafından Beyşehir Belediyesine teşekkür

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan taksiciler, Beyşehir İlçe Belediyesi’ne kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan taksiciler, Beyşehir İlçe Belediyesi'ne kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.


Beyşehir'e kazandırılan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinin ardından bölgede ihtiyacı hissedilmeye başlayan taksiler hizmet vermeye başladı. Ancak, hastane hizmet binası önünde bir taksi durağı olmaması nedeniyle bekleme yeri sorunu yaşayan taksici esnafının imdadına Beyşehir Belediyesi yetişti. Taksici esnafından gelen talepler üzerine belediye tarafından Hasta Konukevinin yanına modern bir durak kazandırıldı. Taksiciler, verilen hizmeti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Beyşehir Belediyesine teşekkür etti.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, her zaman yanlarında oldukları taksici esnafının yeni devlet hastanesi önünde önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, kış mevsimine girilirken yaşadıkları bekleme yeri ve durak sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesinin de bir süre önce Çarşı Merkezi ile otogarda bulunan mevcut taksi duraklarını yenileyerek daha modern bir hale getirdiğini hatırlatarak, yerel yönetimler olarak esnafa verilen bu tür katkı ve desteklerin vatandaşlara daha kaliteli hizmet olarak döneceğini belirtti. Başkan Özaltun, yeni durağın hayırlı olması dileğinde bulunurken esnafa bol kazançlar diledi

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