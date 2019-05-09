Talasemi hastaları kan bağışı bekliyor

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla Medova Hastanesinde bir program düzenlendi. Programda konuşan Dernek Başkanı Mustafa Dolu, talasemi, bilinen adıyla Akdeniz anemisinin, anne ve babadan çocuklara geçen kalıtsal bir kan hastalığı olduğunu ifade ederek, “Talesemi, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde sıklıkla görülen halk sağlığı sorunudur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 1 milyon 400 bin talasemi taşıyıcısı ve 5 bin talasemi hastası bulunmaktadır. Konya'da 40 bine yakın talasemi taşıyıcısı ve 230 talasemi hastası vardır” dedi.

Mustafa Dolu, talasemi hastalarının vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin üretilmemesi sebebiyle yaşamlarını sürdürebilmeleri için ömür boyu her 3 haftada bir, iki ünite kan nakline ihtiyaç duyduklarını kaydederek, “Para ile satılmayan tamamıyla gönüllülük esasına göre temin edilen kan, talasemi hastaları için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Ramazan ayı sebebiyle kan bağışında ciddi azalmalar meydana gelmektedir. Sadece Konya'daki talasemi hastaları için günlük 20 ünite kana ihtiyaç vardır. Diğer anemi grupları ve lösemi hastalarını dahil ettiğimizde bu sayı daha da artmaktadır. Hastalarımız için tüm Konyalıların iftardan sonra sahura kadar açık olan Kızılay kan toplama noktaları ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi kan bankasına kan bağışı yapmalarını önemle rica ediyoruz. Ayrıca kan bağışı yapılırken alınacak 3 tüp kan ile kök hücre bağışı yapılması mümkündür. Böylece yapacağınız kök hücre bağışı, kemik iliği nakli bekleyen bizim gibi binlerce kan hastalarına ümit olacaktır” diye konuştu.