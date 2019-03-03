Atiker Konyaspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Gelecek sezonda Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Maç hem ikili mücadele açısında hem oyunun içindeki enerji ve pozisyon açısından oldukça iyiydi. Hem Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum, hem takımımı tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz iyi bir mücadele oldu. Son dakikaya kadar iki takımın da kazanabileceği, penaltıyı kurtarmasak mağlup olabileceğimiz bir maçtı. İlk yarı açıkçası mental olarak karşılaşmaya hazırdık. Fakat yaptığımız, özellikle Konyaspor'un takım halindeki hem savunmada ve hücumdaki anlayışı, alan daraltmasını iyi yapan bir takım oluşu, duran toplardaki etkinliğini biliyorduk. Fakat 68 uzun top oynadık maç boyunca. Bunda yüzde 34 isabet oranıyla 23 tane isabetli pas atmışız. Bu bizim için geçmişten gelen düşük bir oran. Neden bunu söylüyorum? Aslında bizim oyun anlayışımızın özeti. Çok çabuk yön değiştirip, pas bağlantılarıyla hızlı hücum ve dikine oyunla oynamak isteğimiz vardı. Bunu anca ikinci yarı yapabildik. İlk yarı pas bağlantılarında oldukça hatalar yaptık. Yön değiştirmeleri çok uzun paslarla yapınca maalesef uzun paslar atağımızı kendimizin kesmesine ve de yön değiştirirken rakibe atak vermeye sebep oluyor. Bunlardaki aksaklığımızı ikinci yarı biraz olsun giderdik. Çünkü üçlü orta sahaya döndük ikinci yarı, ikili orta sahadan. Oyun anlayışımızdaki değişiklik hem golü getirdi hem de golden sonraki pozisyonlarımızı getirdi” ifadelerini kullandı.

“Gelecek sezonda Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız”

Karşılaşmadaki hakem kararlarına da değinen Tuna, “VAR ile ilgili ilk seminerlerde bize hakem hocaları geldi sağ olsunlar, çok da iyi anlattılar. Biz antrenmanlarda dahi bazı pozisyonlarda ofsaytlar kritikse devam ettiriyoruz oyunu. Oyuncularımız devam ediyor, o refleksleri oluşturuyoruz. Maalesef hakemin ofsayt kararı var, inanın bakmadım da. Varsa da 20-30 santimden fazlası değildir o pozisyonda. Ama maçı kazanabileceğimiz bir pozisyondu, yada oynayın sonra bakın. Çünkü aynısını yaptı çizgi hakemi yanımda, dış sahadaki dördüncü hakem, Adis Jahovic'in penaltı pozisyonunda. O karar hakem kararı ve VAR'a bakıyor. Kesin net kararlar çıktığını düşünüyorum ama diğerinde de aynı hadise aslında. Kesebileceği pozisyonda devam ettiriyor. Aynı kritik pozisyonda ilk yarıda bizim pozisyonumuz kesiliyor. Dön gel bak, penaltıda baktın bir buçuk dakika. Bunlar önemli şeyler. Göztepe'nin bugün 1 puandan fazlasını almış olması, 1 puan rakam olarak var ama takımın dönüşü ve ligde kalacağına katkı yapacak 1 puanı burada almış olmasından dolayı önemli. Hem Konyaspor'u mücadelesi ve buradaki coşkusundan dolayı tebrik ediyorum. Ama biz gelecek sezonda Süper Lig'i yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız” diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplansmandan dönerken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için de başsağlığı diledi.