İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tamir etmek istediği traktörün altına kalarak can verdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer Bulut (66) 42 EUB 53 plakalı traktörünü tamir ettiği sırada şase yapıp çalışarak hareket eden araç üzerinden geçti. Hareket halindeki traktör kullanılmaya bir tarım makinesine çarparak dururken ağır yaralanan çiftçi için çevredekiler 112'yi arayarak yardım talep etti. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.