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Tamir ettiği çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde 50 yaşındaki bir kişi, tamir ettiği çatıdan dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 50 yaşındaki bir kişi, tamir ettiği çatıdan dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre. Reis Mahallesi'nde çatı tamiri yapan 50 yaşındaki Ali Eser, dengesini kaybederek çatıdan düşmesi sonucunda ağır yaralandı. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ali Eser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Eser'in cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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