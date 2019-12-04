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Tamir ettiği kamyon lastiği patlayınca yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tamir ederken patlayan kamyon lastiği bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ederken patlayan kamyon lastiği bir kişinin yaralanmasına neden oldu.


Olay, Hamidiye Mahallesindeki sanayi sitesinde bir oto lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastikçide çalışan M.O.S. işyeri önünde bekleyen bir kamyonun lastiğini sökerek tamir etmeye başladı. Bu esnada aniden büyük bir gürültüyle patlayan lastik, çalışanın yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.O.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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