Tansiyonu düşen sürücü refüjdeki elektrik direğine çarptı

Konya'da seyir halindeyken tansiyonu düşen minibüs sürücüsü refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan sürücünün oğlu yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dr. Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 42 ANF 53 plakalı minibüs, sürücünün seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sürücünün oğlu A.E. (20) yaralandı. Yaralı genç, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü A.E.'nin, seyir halindeyken bir anda tansiyonunun düştüğünü ve bu sebeple kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, sürücünün elektrik direğine çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki elektrik direğine çarpması yer alıyor.