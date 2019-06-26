Tantavi Görsel Sanatlar Merkezi 15 Temmuz'da açılıyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde şehrin tarihi yapılarından biri olan Tantavi Görsel Sanatlar Merkezi, kapılarını 15 Temmuz'da yeniden açıyor.

Konya'nın tarihi yapılarından biri olan Tantavi Görsel Sanatlar Merkezi kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tantavi Ambarı'nın açılışı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Gününde gerçekleştirilecek. Açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarihi mekanda kültür ve sanat adına sempozyum, konferans, müzayede ve sergiler düzenlenecek merkezin Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Ambar yanındaki parkla beraber bölgenin yeni bir çehreye kavuşacağını kaydeden Başkan Kavuş, “Şehrin sanat ve kültür hayatına büyük katkı sunacak Tantavi Kültür Sanat Merkezimizi Konyalı sanatseverlerle 15 Temmuz günü gerçekleştireceğimiz açılışla buluşturuyoruz. Mekan, şehrin kültür ve sanatının kalbinin atacağı bir mekan haline gelecek şekilde planlandı. 1850'li yıllarda inşa edilen ve çok uzun süre atıl bekleyen Tantavi Ambarı'nın teras katında ise kitapseverler için bir kafe oluşturuldu. Zeminde hidrolik bir asansörü mevcut. Yapılacak faaliyet için sahne gerekli olduğunda bu asansör sayesinde alanımız sahneye kavuşuyor. Tantavi Ambarı, tüm bu özellikleriyle Meram'ın sanat ve kültür hayatına katkı sağlayacak önemli bir alan olacak. Tüm bunlarla birlikte Muhtar Ofisi, Mamuriye Camimiz ve şadırvanı ile ambarın etrafındaki parkın düzenlemesi tam anlamıyla bittiğinde bu bölge mahallemizin göz bebeği olacak” dedi.

Meram'ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın ve bu mirası yaşatmanın gayretinde olacaklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Tantavi Ambarı'nın Konya'ya yeniden kazandırılması mirasımızı sahiplenişimizin en önemli göstergelerinden biri oldu. Bu eserin açılışını da 15 Temmuz günü yapmamız bundan çok daha derin anlamlar içermektedir. Açılış günü için, Türkiye'nin en uzun 48 saatinde, 248 şehidi ve 2196 gazisiyle özgürlüğünü canı pahasına bir kez daha koruyan ve perçinleyen yüce milletimizin bu mücadelesini unutturmamak, gelecek nesillere bu fedakarlığın büyüklüğünü aktarmak adına 15 Temmuz gününü seçmiş olmamız, bizi biz yapan gerçek değerleri de sahiplenişimizin en güzel göstergesi. Bu vesile ile özgür, bir ve beraber Türkiye adına canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır, gazilerimize de sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte son rötuşları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Kavuş, müteahhit firma yetkililerinden de bilgi aldı. Kavuş incelemesinin ardından parkta oturan vatandaşlarla, çocuklarla ve mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti.