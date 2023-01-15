Tantavi Kış Akşamları müzik dinletisiyle başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen "Tantavi Kış Akşamları" etkinlikleri Gedavet Sesler Topluluğu'nun konseriyle başladı.

Meram Belediyesi tarafından organize edilen ‘Tantavi Kış Akşamları' etkinlikleri ‘Gedavet Sesler Topluluğu'nun konseriyle start aldı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde, şefliğini Eda Şentürk'ün yaptığı Gedavet Sesler Topluluğu, müzik dinletisi sundu. Çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu topluluğun sunduğu dinleti, izleyenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

"Hemşehrilerimizi kış akşamları etkinliklerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız”

‘Tantavi Kış Akşamları' etkinlikleriyle Meram'da kış mevsiminin bambaşka bir güzellikte yaşanacağını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, etkinliklerin ilk gününde seyircilerine unutulmaz bir gece yaşatan Gedavet Sesler Topluluğu sanatçılarına teşekkür etti. Sadece Meram'ın değil çoğu zaman tüm Konya'nın kültür ve sanat merkezi haline gelen Tantavi'nin, ‘Kış Akşamları' etkinlikleriyle bir dizi programa daha ev sahipliğini yapacağını belirten Başkan Mustafa Kavuş, tüm Meramlıları ve Konyalıları bu etkinliklere davet ederek, "Bu etkinliklerle Meram'ın kış akşamlarına farklı bir güzellik ve renk getirmeyi arzuluyoruz. Müzik dinletilerinin yanı sıra Yusuf Kaplan gibi isimler konferanslarıyla hemşehrilerimizi aydınlatacaklar. Bu etkinliklerin, sanatımıza ve sanatçılarımıza destek anlamı da taşıdığı düşüncesindeyiz. Halkımızın sanatçılarımızla, sanatçılarımızın da halkımızla buluşmasının mutluluğunu ve coşkusunu bizlerde yaşıyoruz. Bu buluşmanın Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin çatısı altında yaşanması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. Bir sonraki etkinliğimizde 21 Ocak 2022 Cumartesi günü musiki dinletisiyle Ahmed Şahin ‘Tantavi Kış Akşamları'nda hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm halkımızı bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.