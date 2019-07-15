Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Konya'nın kültür ve sanat hayatına yeni bir renk ve soluk getirecek Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya Tantavi Ambarı ismiyle bilinen ve şehrin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları sonucunda sanatseverlerle buluşan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin açılış töreni İstiklal Marşı, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 15 Temmuz gibi ülkemizin vesayetlerden ve darbelerden kurtulmasının yıl dönümünde, bu özel mekanın restorasyonunu tamamlayarak, kültür ve sanat merkezi olarak açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Kavuş, “Her türlü dayatmaya Türk halkı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canını hiçe sayarak anında tepki vermiştir. Böyle bir demokrasi refleksi, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. FETÖ ve benzeri gözü dönmüş hain çeteler, derin yapılanmalar ülkemizi her türlü talana açmak için dış mihrakların desteğini alsalar da, milletimiz görülmemiş destanlar yazarak yılanların başını ezmesini bilmiştir. İşte, bizim dayandığımız; bu güçtür. 15 Temmuz tarihi; bir anlamda bu baskıya, sömürüye izin vermemenin miladı olmuştur. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Milletleri var eden en önemli unsurların kültür ve sanat olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, kültürlerini unutmaları durumunda insanların millet olma vasıflarını kaybedeceklerini, her türlü asimilasyona, baskıya ve sömürüye açık hale geleceklerine vurgu yaptı. Kültür ve sanatın medeniyetlerin temel ölçüsü olduğunu ve sanat ve bilimi birlikte yürütmeyen toplumların sonunun daima hüsran olacağını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Ecdadımızın medeniyet serüveni omuzlarımıza ayrı bir görev yüklemektedir. Sanatın tüm dallarını günümüz koşulları ve anlayışıyla yeniden yorumlayarak, medeniyet bayrağımızı daha yükseklere taşımamız gerekmektedir. Tantavi gibi bir mekanı şehrimizin kültürüne ve sanatına hizmet vermesi için açarken tüm bu duygular bize yol gösterdi. Şehrimizin birçok sanat aktivitesinin burada yapılmasını sağlayarak, Tantavi'nin, kültür ve sanatın olduğu kadar şehrimizin de simge yapıları arasına girmesini bekliyoruz. Belediye olarak bizler, her zaman kültürümüzün hizmetindeyiz. Bizler sadece bugünün değil, tarihin ve geleceğin de hizmetkarlarıyız. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, bu alandaki boşluğu doldururken, şehir estetiğine de yeni bir soluk getireceği inancını taşımaktayız. Gençlerimiz, sanatçılarımız; sanatın ve kültürün zenginliğinde, ufuklarımızı daima birkaç adım öteye taşıyacaklardır” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un ardından 15 Temmuz Gazilerinden İbrahim Özen söz aldı. O gece 15 Temmuz Köprüsünde yaşananları anlatan Özen, “Milletimiz 15 Temmuz Gecesi sela ve ezanlarla vatanına, bayrağına bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Vesayet odaklarına unutamayacakları bir ders vermiştir. O karanlık gecede herkesin bir görevi vardı, bize de gazilik düştü. Bizler bu şekilde bir ve beraber oldukça bileğimizi hiçbir kimse bükemeyecektir” diye konuştu.

"Milletimiz tarih yazmıştır"

Bu aziz milletin üç yıl önce kendisine karşı girişilen hain darbeyi canı pahasına püskürttüğü bir gecenin yıl dönümünü yaşadıklarını hatırlatan Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, “15 Temmuz Gecesi bu millet için ağır bir imtihandı. Bu milletin içinden çıkmış, kutsalları üzerinden var olmuş hainlerin ihanetine karşı verdiği bu imtihanı milletimiz başarıyla geçmiştir. Milletimiz tarih yazmıştır. Vatan üzerinde oyun kurmaya çalışanlara akıllarını başlarına almaları gerektiğini söylemişlerdir. Meram Belediyemizde böylesine önemli bir günde önemli bir projeyi hayata geçirmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Türk Milleti olarak o geceyi unutmamak ve unutturmamak adına gayret içindeyiz"

15 Temmuz'da bu yüce milletin tüm dünyaya kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bugün anısına Konya'da yapılan etkinlikleri hatırlattı. Türk Milleti olarak o geceyi unutmamak ve unutturmamak adına gayret içinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu tesis Meram Belediyesinin Başkan Mustafa Kavuş döneminde gerçekleştirdiği ilk açılış töreni. Böylesine önemli bir günde olması oldukça manidar. Ortaya çok güzel bir eser çıkmış. Meram'a ve Konya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Devletin ve milletin kutsal üniformalarını kirleten vatan hainlerinin, milletimizin bu gücünü hissetmeleri oldukça önemliydi"

Son olarak kürsüye gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da böylesine önemli bir günde, önemli bir projenin hayata geçmesi adına buluştuklarını anımsattı. O gecenin sıcaklığını her an hissetmemiz gerektiğine vurgu yapan Vali Toprak, “Devletin ve milletin kutsal üniformalarını kirleten vatan hainlerinin, milletimizin bu gücünü hissetmeleri oldukça önemliydi. Aziz milletimiz cesaretle vatanına, bayrağına, iradesine ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmıştır. O hain girişim dünya tarihine altın harflerle yazılacak bir destanla durduruldu. Sadece o gece yaşanan girişimi değil, bundan sonra yaşanacaklara da engel oldular. Bu günde Meram'a ve Konya'ya böylesi değerli bir yatırımı kazandıranlara şükranlarımızı sunuyorum. Meram Belediyesi'ne kültüre ve sanata verdikleri kıymetten dolayı minnettarız. Bugünün ruhuna uygun bir şekilde ebediyen hizmet vermesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler açılışın ardından 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldız görselini, 15 Temmuz destanı fotoğraf sergisini, 15 Temmuz temalı tasarım çalışmaları; keçe, çini ve deri sergisini gezerek 15 Temmuz duvar yazılarını ve anı defterini imzaladı. Misafirler son olarak 15 Temmuz temalı görselleri 3 boyutlu izledi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde beğeniye sunulan 15 Temmuz sergisi bir hafta boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Açılış törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, İl ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum, zemin ve asma katıyla hizmet verecek olan merkezin toplam alanı bin 510 metrekare. 2 milyon 630 bin 830 lira bedelle ihale edilerek restorasyonu tamamlanan merkezin restorasyon sürecine Konya Valiliği de destek verdi. 3 kat olarak hizmet verecek olan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek sempozyumlar, konferanslar, müzayedeler, sergiler, teras katında oluşturulan kitap kafe ile Meram'ın ve Konya'nın kültürel ve sanatsal hayatına katkı sunulacak.