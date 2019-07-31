Tarihe yolculuğun dördüncü etabı tamamlandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'e “Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde” ismiyle düzenlenen kültür ve tarih turlarında dördüncü etap başarıyla tamamlandı.

Tarihe yolculuğun en büyük kültür organizasyonlarından birine imza atan Selçuklu Belediyesi, Bilecik-Söğüt kültür gezileri ile beylikten Osmanlı Devletine uzanan büyük bir tarihin merkezine ziyaret düzenledi. "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" ismiyle düzenlenen ve yoğun ilgi gören projede dördüncü etap da tamamlandı. Selçuklu ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki tarihi şehri buluşturan tarihi ve kültürel gezi organizasyonu kapsamında bugüne kadar 5 bin Selçuklu torunu ecdadı ziyaret etti. Gezi kapsamında her gün 40 kişiden oluşan grupların yüksek hızlı trenle Bilecik'e yolculukları sağlandı. Profesyonel rehber eşliğinde ziyaretlere katılan Selçuklu torunları, Bilecik'in tarihi güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını ziyaret etme imkanı buldu. Bilecik'te Şeyh Edebali'nin kabrini de ziyaret eden vatandaşlar Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Ey oğul" ile başlayan tarihin en manidar tavsiyelerine yerinde şahitlik etti. Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ile Pelitözü Göleti ve daha birçok tarihi ve doğal güzellikler ziyaretler kapsamında yer aldı.

Memnuniyet ön planda tutuldu

Bilecik ve Söğüt gezisine katılan vatandaşların memnuniyetini ön planda tutan Selçuklu Belediyesi gezi boyunca en iyi hizmeti sunarken, yüzde yüze yakın memnuniyet sağladı. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen etkinlik kapsamında yüksek hızlı trenle ulaşım, yemek organizasyonu, anketlerle geri dönüşüm, acil durum aracının kafileye eşlik etmesi ve geziye ait hatıra fotoğrafının çerçeveli bir şekilde vatandaşlara hediye edilmesi gibi birçok detayın düşünülmesi de geziyi başarılı kılan faktörler arasında yer aldı.

“Selçuklu medeniyetine olan vefa borcumuzu biliyoruz”

“Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde” projesinde dördüncü etabı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Proje kapsamında 5 bin hemşehrimiz Bilecik ve Söğüt gezisine katıldı. Yoğun ilgi üzerine dördüncü etabını gerçekleştirdiğimiz projemizde başarılı bir şekilde sona erdi. Selçuklu Belediyesi olarak ismimizi aldığımız Kadim Selçuklu medeniyetine olan vefa borcumuzu her fırsatta hatırlıyor, ecdadı tanımak ve tanıtmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda gezimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Projelerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri yenilerini düzenleme konusunda teşvik ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak kültürel ve tarihi organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya'dan günü birlik Bilecik ve Söğüt'e giden ziyaretçiler de kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti. Ziyaretçiler, “Ecdadımızın yaşadığı ve Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı tarihi yerleri gezip görmek ve ecdada dua etmek bizi çok mutlu etti. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz” şeklinde konuştular.