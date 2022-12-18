Tarihi Altınapa Hanı Selçuklu'dan beri ayakta

Konya'da 65 yıl önce yapılan Altınapa Barajı'nın suları altında kalan Altınapa Hanı, zaman zaman suların çekilmesiyle görünüyor. Selçuklu dönemine ait han havadan görüntülendi.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1201 yılında Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı, Konya'da Meram Çayı üzerinde 1960'lı yıllarda sulama ve içme suyu temini amacıyla yapılan Altınapa Barajı'nın suları altında kaldı. Kışın sert geçtiği, kar ve yağmurun bol olduğu zamanlarda hanı görmek mümkün olmazken, kurak geçen kışlardan sonra hanın üst örtü kısımları kısmen görülebildi. Tarihi han çevresinde geçen yılın aynı dönemlerinde tamamen sular çekilirken, bu yıl çevresi sularla kaplı Altınapa Hanı havadan görüntülendi.

Son yıllarda yağışların azalmasıyla görünür olmaya başlayan Altınapa Hanı, barajdaki su seviyesinin düşmesiyle 2017 yılında tamamen görünür hale geldi. Kesme taşlardan yapılan ve Horasan harcıyla inşa edilen Altınapa Hanı, 8 asırdır bütün olumsuzluklara rağmen ayakta duruyor. Eskiden karda, yağmurda, tipide at arabalarıyla gittikleri yerlerden akşam evlerine dönemeyen han çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan yöre halkının handa kaldıkları, sabah geldiklerini anlattıkları da ifade ediliyor.