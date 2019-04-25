Tarihi bronz ve gümüş sikkeleri satmak isterken yakalandılar

Konya'da, Bizans dönemine ait tarihi bronz ve gümüş sikkeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla iki kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçe merkezi ve Osmancık Mahallesinde ikamet eden İ.Ö. ve M.Ö. isimli kardeşlerin ellerinde tarihi eser niteliğinde sikke bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Arama kararı üzerine şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 37 adet Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikke, bir adet faturasız define arama dedektörü ele geçirildi. Şüpheli kardeşler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.