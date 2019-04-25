İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tarihi bronz ve gümüş sikkeleri satmak isterken yakalandılar

Konya’da, Bizans dönemine ait tarihi bronz ve gümüş sikkeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla iki kardeş yakalandı.

Konya'da, Bizans dönemine ait tarihi bronz ve gümüş sikkeleri satmaya çalıştığı iddiasıyla iki kardeş yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçe merkezi ve Osmancık Mahallesinde ikamet eden İ.Ö. ve M.Ö. isimli kardeşlerin ellerinde tarihi eser niteliğinde sikke bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Arama kararı üzerine şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 37 adet Bizans dönemine ait bronz ve gümüş sikke, bir adet faturasız define arama dedektörü ele geçirildi. Şüpheli kardeşler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.