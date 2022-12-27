Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan çevresindeki doğal güzellikleri ile dikkat çeken tarihi su değirmeninin çarkları artık dönmüyor.

Beyşehir'in ilçesinin Adaköy Mahallesinde yer alan ve geçmiş yıllarda akan sularıyla buradaki tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy Pınarı ve baraj göleti Aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen düşmeyen yağışlar sebebiyle adeta kurumaya yüz tuttu, yüzeyi ise yabani ot ve yeşil yosunlarla kaplandı. İlçenin simgesi haline gelen ve doğa severlerin de çevresindeki doğal güzellikleri ile son yıllarda ilgi odağı haline gelen ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan düşey çarklı su değirmeninde günümüzde çarklar hareket etmiyor. Su değirmenindeki çarkları çalıştıran ve aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü de besleyen en önemli su kaynaklarından birisi olan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti, bu yıl kış mevsimine gelinmesine rağmen yaşanan kuraklık ve beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle zor günler geçiriyor. Mekanı ziyarete gelenler, su yüzeyini kaplayan ot ve yosunlar ile akmayan şelaleleri görünce şaşkınlık yaşıyor.

“Havalar böyle kurak gitmeye devam edecek olursa tamamen kuruyacak”

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yerleşim merkezinde günümüzde artık un öğüten bir su değirmeni olarak değerlendirilmeyen ve nostalji olarak kalan Adaköy Pınarı ve baraj göletinin kurumaya yüz tuttuğunu belirtti. Yaz ve bahar mevsimlerinde doğal güzellikleri ile gören büyüleyen Adaköy Pınarı ve baraj göletinin geçtiğimiz yıl da tamamen kuruduğunu hatırlatan Büyükkafalı, bu yıl yıl sonuna gelinmesine rağmen bölgeye düşmeyen yağışlar sebebiyle aynı akıbetle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, “Burası Beyşehir Gölü'nü besleyen ve bu zamana kadar kaynağı hiç kesilmeyen devamlı akan bir pınardı. Ancak, iki yıldır maalesef burası da sinyal vermeye başladı. Geçen yıl kurudu, bu yıl çok az da olsa akıyor ama havalar böyle kurak gitmeye devam edecek olursa tamamen kuruyacak. Bundan endişeliyiz. Halbuki burası Beyşehir Gölü'nü besleyen en büyük kaynaklardan birisiydi. Dernek olarak burası doğa severlerle fotoğraf severleri sürekli götürdüğümüz bir mekandı. Burasının eski değirmen ve yapay şelaleleri ile çok güzel bir görünümü vardı. Maalesef artık gidemiyoruz. Çok kötü durumda, suyu kurumak üzere ama, yağışlar olursa tekrar canlanacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Buradaki şelaleler gürül gürül su akardı”

Alanın ziyaretçilerine kartpostallık tablo gibi görseller sunduğuna dikkati çeken Büyükkafalı, bugünlerde ise bu görünümünden uzak olduğunu söyleyerek, “Suyun yüzeyi yosunla kaplanmış, su bitkileri var. Buradaki şelaleler gürül gürül su akardı. İnşallah yağışlara bir an önce kavuşur.Burası çok güzel bir alandır. Saklı cennettir, tüm doğa severlerin görmek istediği, sürekli geziler düzenlediğimiz bir alandır” diye konuştu.

“Şu anda bölgede suyun en az olduğu zamanların yaşanıyor”

Yerleşim merkezi belde statüsünde iken Adaköy'de belediye başkanlığı yapan mahalle sakinlerinden Nihat Ulu da, Adaköy bölgesinin Beyşehir Gölü'nün yüzde 65'lik su kaynağını karşılayan bir yer olduğunu belirtirken, “Beyşehir Gölü'ne giden kaynak sularının yüzde 65'i Adaköy'den gider. Adaköy'ün sadece bu kaynağından değil, bir de arka tarafından kaynakları var. Deliktaş, Dergen deresi ve Gembos ovasından gelen ırmakların kendi gözlerindeki kaynakların Beyşehir Gölü'nün en önemli su kaynaklarından bir tanesi, şu anda bölgede suyun en az olduğu zamanların yaşanıyor. Kurak geçmesinden dolayı kaynaklarımızdaki debi miktarı azaldı, şu anda şelalelerden da su akışı yok. Su az olduğu için yüzeyde yosunlaşmalar görülüyor. İnşallah kış dönemi yağışlarını bekliyoruz” dedi.

“Değirmen yaklaşık 15 yıldır çalışmıyor”

Nihat Ulu, alanda yer alan ve günümüzde kullanılmayan su değirmeni hakkında da bilgiler verirken, birisi yukarı kısımda olmak üzere bölgede iki su değirmeni olduğunu söyledi.

Düşey çarklı değirmende geçmiş yıllarda un öğütüldüğünü belirten Ulu, çevrede yaşayan vatandaşların getirdiği buğday, mısır, arpa gibi mahsulünün kepekli un haline dönüştürüldüğünü vurgulayarak, “Şu anda aslında istenirse yine çalışır. Bu değirmen yaklaşık 15 yıldır çalışmıyor. Ama çalışır vaziyette bütün malzemeleriyle birlikte duruyor. Ben burada belde belediye başkanlığı yaptığım dönemde elektrik enerjisi üretmek de istedim. Bununla ilgili bir projemiz vardı ama büyükşehir belediyesi yasasıyla birlikte belediyemizin kapanacak olması nedeniyle biz bu yatırımdan o dönemde vazgeçtik. O dönem yaklaşık 15 bin liraya bir enerji üretim tesisi kuracaktık. Buradaki düşey çarklı değirmen aynı zamanda elektrik üretimine de elverişli. Yani istenirse burada böyle bir proje yeniden hayata geçirilebilir. Böyle de bir özelliği var bu bölgenin” diye konuştu.