Tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Son günlerde ilçedeki sağanak yağış ve dolu yağışlarıyla tarım arazilerinde zararlar meydana geldi. Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, ilçe müdürlüklerinde oluşturulan ekiplerce, doludan zarar gören tarım arazilerinde zarar belirleme çalışmalarına başlanıldığını ifade etti. Güneri, “2023 üretim sezonunda ilçemiz genelinde ekimi yapılan ürünlerde bahar yağmurlarının yoğun olmasından dolayı; su birikmeleri, sel ve dolu zararları meydana gelmiştir. Meydana gelen doğal afetlerle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından arazilerde gerekli kontroller yapılarak zarar oranları tespit çalışmaları titizlikle yapılmaktadır. Kesin zararın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla ilçe müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz” dedi.