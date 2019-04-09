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Tarla sulamaya gitti cenazesi bulundu

Konya’nın Çeltik ilçesinde gece tarla sulamak için evinden çıkan bir kişi, sabah tarlada ölü olarak bulundu.

Konya'nın Çeltik ilçesinde gece tarla sulamak için evinden çıkan bir kişi, sabah tarlada ölü olarak bulundu.


Olay, Çeltik ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Ali Fuat Ağca (53), gece saatlerinde evinden çıkarak tarla sulamak üzere motosikletle araziye gitti. Sabah saatlerinde tarlaya giden bir vatandaş ise Ağca'yı motosikletinin yanında hareketsiz vaziyette buldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekip inceleme yaptı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından Ali Fuat Ağca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çeltik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Ağca'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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