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Tarlada bulunan yaralı şahin koruma altında

Konya’da tarlada yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.

Konya'da tarlada yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi, Çatalhüyük Mahallesinde bir vatandaş tarafından tarlada yaralı olduğu için uçamayan kızıl şahin bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahini teslim alarak tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Şahinin tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

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