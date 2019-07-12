İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlada çalışan biçerdöver alev alev yandı

Konya’nın Çeltik ilçesinde, tarlada kanola bitkisi biçen biçerdöver mekanik arızadan dolayı alev alev yandı.

Konya'nın Çeltik ilçesinde, tarlada kanola bitkisi biçen biçerdöver mekanik arızadan dolayı alev alev yandı.


Olay, Çeltik ilçesi Adakasım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y.'ye ait tarlada kanola bitkisi biçen Yılmaz Y.'nin kullandığı biçerdöver mekanik bir arızadan dolayı alev alarak yanmaya başladı. Yılmaz Y. alevlerin büyümesi üzerine biçerdöverden atlayarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Biçerdöverden çıkan alevler tarladaki ürünlerin bir kısmının yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.