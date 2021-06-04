TARSİM Konya'da paydaş kurum ziyaretleri gerçekleştirdi

TARSİM heyeti, 3 Haziran tarihinde Konya'da paydaş kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 3 Haziran tarihinde Konya'da paydaş kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde öncelikle, Konya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Esat Bilici ziyaret edildi. Genel Sekreter Bilici ziyaret kapsamında, 114 yıllık geçmişe sahip olan Borsa'nın faaliyetleri, işleyişi, ürün fiyatlarının tanzimi, tescili ve nasıl oluşturulduğuna ilişkin bilgiler paylaştı. Aynı gün Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin makamında ziyaret edildi ve bölge genelinde yaşanan kuraklığa ilişkin bilgi alışverişinde bulunularak; TARSİM tarafından yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programın sonunda Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir ziyaret edilerek; Enstitü'nün işlevi, sorumluluk alanı, faaliyetleri, bölgede kuraklığa ilişkin gerçekleştirilen tespit ve çalışmalar ve iki paydaş kurum arasındaki sinerjinin arttırılmasına yönelik yapılacaklar hakkında görüşüldü.