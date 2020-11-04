Tartıştığı babasını öldüren oğul tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını silahla vurarak ölümüne neden olan oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ekim Cuma günü Ereğli ilçesi Alhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri, K.K.'nin (64) silahla yaralandığı ikametine gitti. Yaralı K.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede ve ikamette yapılan incelemeler sonrasında olayın şüphelisi oğul T.K. (22) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden T.K.'nin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte toplam 3 tabanca ve kısa namlulu av tüfeğine el konuldu. Sorgulamanın ardından adliyeye çıkartılan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.