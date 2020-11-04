İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı babasını öldüren oğul tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını silahla vurarak ölümüne neden olan oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını silahla vurarak ölümüne neden olan oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 30 Ekim Cuma günü Ereğli ilçesi Alhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri, K.K.'nin (64) silahla yaralandığı ikametine gitti. Yaralı K.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede ve ikamette yapılan incelemeler sonrasında olayın şüphelisi oğul T.K. (22) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden T.K.'nin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte toplam 3 tabanca ve kısa namlulu av tüfeğine el konuldu. Sorgulamanın ardından adliyeye çıkartılan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.