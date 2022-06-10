Tartıştığı babasını uyurken öldürüp intihar girişiminde bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde, tartıştığı babasını uyuduktan sonra tabancayla öldüren 19 yaşındaki genç, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güray Karadaş (19) babası Mustafa Karadaş (54) alkol kullandığı bu nedenle annesi ve kardeşlerinin evi terk ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Mustafa Karadaş, odasına çekilerek uyudu. Babasının uyuduğunu fark eden Güray Karadaş, babasının odasına giderek yanında bulunan tabancayla babasını vurdu, daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti. Komşularının silah sesini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Güray Karadaş ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.