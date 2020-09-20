Taşkent mezbahaneye kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde tarımın ve hayvancılığın kalkınması amacıyla KOP idaresiyle önemli projeler yürüttüklerini ifade etti. Yürütülen projeler arasında 'Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi'nin de yer aldığını kaydeden Başkan Altay, “Taşkent ilçemize kazandıracağımız kesimhane bölgede hayvancılıkla uğraşan insanımız için çok büyük kolaylık sağlayacak. Konya Ovası gibi büyük bir alanda üreticilerimiz kendilerine en yakın yerdeki kesimhanelerde ürünlerini daha iyi fiyata satma imkanına kavuşacak. Mezbahanenin yüzde 60'lık kısmı tamamlandı. İnşallah en kısa sürede bitirilerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. Taşkent'e kazandırılacak mezbahanenin maliyeti yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olacak.