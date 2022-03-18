Taşkent'te şehitler törenle anıldı

Konya'nın Taşkent ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu tarafından ilçe protokolü, kurum amirleri, misafir, personel ve öğrencilere yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi. Taşkent Kültür Merkezinde düzenlenen programda ise Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Onur Köksal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, “Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Ruhu” konulu bir konferans verdi.

Programa, Taşkent Kaymakamı Harun Arslanargun, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Saçu, İlçe Emniyet Amiri Onur Songün, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.