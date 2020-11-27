İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinin tavanında bakım yaptığı sırada aşağıya düşen işçi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinin tavanında bakım yaptığı sırada aşağıya düşen işçi yaralandı.


Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan M.Y. (28), çiftliğin tavanında bakım, onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten sert zemine düştü. M.Y. yaralanırken, birlikte çalıştığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. M.Y. adrese sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen M.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için Konya'ya sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.