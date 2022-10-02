Tayfun Rıdvan Albayrak: “Bugün puan almak istiyorduk”

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tayfun Rıdvan Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un kendine has bir oyun karakterinin olduğunu belirten Tayfun Rıdvan Albayrak, “Özellikle hücumunu geriden oyun kurmayla başlayan, kendi 1. bölgesinden pas yaparak çıkan, sonrasında 2. bölgeden 3. bölgeye geçerken kenar oyuncularını efektif kullanan, bunu kenar atağına da çok oyuncu sokarak, çoğalarak bu atakları sonuçlandırmaya çalışan bir Konyaspor vardı. Tıpkı bunun gibi bir gol attılar bize. Sonuçta Konya kendi planlarını daha iyi uyguladığı için maçı kazandı. Bu anlamda hem teknik heyeti hem Konya oyuncularını, camiayı kutluyoruz. Bizim açımızdan da yine her şeyin benzeri bir oyun oldu. Çok kolay kırılan bir takım değiliz. Kaybettiğimiz bütün maçları tek farkla kaybediyoruz. Çok skor üretmek için gol beklentisi ve ceza sahası girişi açısından bu parametrelerde ilk 4'e giriyoruz. Ama sonuçlandıramadığınız zaman bu parametrelerin bir anlamı kalmıyor. Bu ifadeleri anlamlı kılabilmek için bugün puan almak istiyorduk. Kazanmak istiyorduk. Ama maalesef beceremedik” diye konuştu.