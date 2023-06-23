TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceğiz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye'nin daha yücelmesi, daha yükselmesi, önümüzdeki cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Numan Kurtulmuş, Konya ziyaretinde ilk olarak Selçuklu Sultanlar Türbesi ziyaret ederek Nöbet Değişimi Programına katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş daha sonra Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti. Kurtulmuş, türbe ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Konya'yı ziyaret ederek hem Hazreti Mevlana'nın hem Hazreti Şems'in, Anadolu'nun manevi mayasını yoğuran büyük zatlardan her ikisinin de makamını ziyaret için geldiklerini belirterek, "Aynı zamanda Sultanlar Türbesinde bin yıldır bu yurdu bize, milletimize bir vatan kılan aziz büyüklerimizin, devlet geleneğimizin çok önemli Anadolu Selçuklu sultanlarının kabirlerini ziyaret ettik. Hem devlet geleneğimizin temsilcilerini hem Anadolu irfanının bayraktarlarını ziyaret ederek, dualarımızı ederek, hem de Konya'yı ziyaret etme imkanını bularak inşallah bundan sonraki Anadolu'da, illerimizde yapacağımız programların başlangıcını Konya'dan yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yapacağımız faaliyetlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin çalışmalarında buradan aldığımız güçle, milli değerlerimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin daha da yücelmesi, daha da yükselmesi, Türkiye'nin önümüzdeki cumhuriyetimizin ikinci asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle mücadele edeceğiz. Bu vesileyle hem bizim millet geleneğimizin, devlet geleneğimizin önemli temsilcilerini saygıyla anıyoruz. Hem de Anadolu'nun mayasını, irfan hamuruyla yoğuran büyüklerimizi saygıyla, şükranla yad ediyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaretinin ardından Şems-i Tebrizi Hazretlerinin Türbesini de ziyaret etti. Ziyaretlere, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri ve protokol mensupları katıldı.