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TDBB Başkanı Altay, Bakan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek; birliğin çalışmaları, kardeş şehirler ve üye belediyelerle olan ilişkiler konularında bilgi verdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek; birliğin çalışmaları, kardeş şehirler ve üye belediyelerle olan ilişkiler konularında bilgi verdi.


Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığına ait konutta gerçekleşen ziyarette, TDBB'nin çalışmaları hakkında Bakan Çavuşoğlu'nu bilgilendiren Başkan Altay, kardeş şehirler ve üye belediyelerle olan ilişkiler konularında da istişarelerde bulundu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, çalışmaları ve gayretlerinden dolayı TDBB Başkanı Altay'a ve ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.


Başkan Altay, daha sonra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i de ziyaret etti.

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