TDBB Başkanı Altay Tataristan Başbakanını ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nde Başbakan A.V. Pesoshin ile Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti Üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina ve Tataristan Belediyeler Birliği Başkanı Egzam Gubaydullin'i ziyaret etti.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslarda bulundu. TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nde; Birliğin Kurucu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve birliğe bağlı belediye başkanları ile birlikte önce Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti Üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina ve Tataristan Belediyeler Birliği Başkanı Egzam Gubaydullin ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı A.V. Pesoshin'i ziyaret etti.

Sıcak karşılama için Başbakan'a teşekkür eden TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tataristan Yatırım Ajansı ve Belediyeler Birliği Başkanı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 1.179 üyesi olan uluslararası bir birliktir. 11 ülke yönetim kurulunda temsil ediliyor. Birliğimiz ortak mirasımızla ilgili 2003 yılından beri aktif çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımızın iradeleri doğrultusunda yerel yönetimlerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Türk şirketlerinin Tataristan'daki yatırımlarından memnun olduk. Kazan şehrinin temizliği ve güzelliğinden memnun kaldık. Bütün Tatar halkını ülkemizi görmeye davet ediyorum” dedi. Ziyaretten çok memnun kaldığını belirten Tataristan Başbakanı A.V. Pesoshin de Türkiye'nin Tataristan'ın önde gelen ortaklarından biri olduğunu belirterek, “Türkiye bizim için en önemli dost ortak ülkelerimizin başında gelmektedir. Türk şirketleri Tataristan'a önemli yatırımlar yapıyor. Türk şirketlerine müteşekkiriz. Dostluğumuzun daha da gelişmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.